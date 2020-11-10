السيناتور الديمقراطي مانشين: أنا ضد توسيع المحكمة العليا 

قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، إنه سيصوت ضد توسيع المحكمة وضد القضاء على خيار التعطيل في مجلس الشيوخ في مقابلة على قناة Fox News.



وفاز الرئيس المنتخب، جو بايدن، في انتخابات متقاربة الأسبوع الماضي، وحصل الجمهوريون على مقاعد في مجلس النواب، وتمكنوا من الاحتفاظ بمقاعد متنازع عليها بشدة في مجلس الشيوخ في ولاية ماين وأيوا ومونتانا، ويبدو أنهم سيحتفظون بمقاعدهم في نورث كارولينا وألاسكا.





وسيحدد سباق الإعادة في شهر يناير في جورجيا ما إذا كان الحزب الجمهوري سوف يحتفظ بمجلس الشيوخ أم أن الديمقراطيين سيحصلون على التعادل بنسبة 50/50 مع إضافة منصب نائب الرئيس الذي سوف يصبح قريبًا في يد كامالا هاريس كحسم التعادل.



وتم تسليط الضوء على المخاوف بشأن تهديدات الديمقراطيين بإضافة مقاعد في المحكمة العليا وإلغاء التعطيل في مجلس الشيوخ، عندما قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، "الآن نفوز في جورجيا، ثم نغير أميركا" في تجمع حاشد في مدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال السيناتور مانشين "حسنًا ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق، هناك الكثير من تكتيكات الخوف المستخدمة حاليًا"، وأوضح أن الأمر سوف يحتاج فقط عضوا واحدا من مجلس الشيوخ الديمقراطي للامتناع عن التصويت، من أجل هزيمة مشروع قانون يصوت عليه 50 / 50 مجلس الشيوخ.



وأكد قائلا "لذا ألتزم الليلة وألتزم لكل مشاهديكم، أريد تهدئة هذه المخاوف، أريد أن أبدد هذه المخاوف لكم الآن"لن أصوت لتوسيع المحكمة العليا ولن أصوت لإنهاء خيار التعطيل".

وأضاف: "أريد أن أبدد هذه المخاوف، لأنني لن أكون التصويت الديمقراطي الخمسين لإنهاء خيار التعطيل في الكونغرس أو توسيع المحكمة العليا".



وكان السيناتور، جو مانشيت، من وست فرجينيا قد تحدث عن معارضته لتوسيع المحكمة والقضاء على التعطيل في الكونغرس قبل الانتخابات.