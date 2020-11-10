بومبيو: أميركا وافقت على بيع معدات دفاعية متطورة للإمارات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.37 مليار دولار.

وقال بومبيو في بيان "أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسمياً نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار".

وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35 لايتنينغ 2" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة "إم. كيو- 9 بي" ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

وأوضح بومبيو أن هذه الصفقة "تأتي لردع التهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران" في أعقاب اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وقال بومبيو في بيان "هذا اعتراف بعمق علاقتنا وحاجة الإمارات إلى قدرات دفاعية متقدمة للردع وللدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من جانب إيران".

وقال بومبيو أيضا إن "الاتفاق التاريخي لدولة الإمارات من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة".

وأضاف "أعداؤنا، وخاصة في إيران، يعرفون ذلك ولن يتوقفوا عند أي شيء لتعطيل هذا النجاح المشترك".