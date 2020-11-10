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بومبيو: أميركا وافقت على بيع معدات دفاعية متطورة للإمارات

U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks during a news conference at the State Department, in Washington, DC, U.S., October 14, 2020. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

بومبيو: أميركا وافقت على بيع معدات دفاعية متطورة للإمارات

تشمل الحزمة 50 طائرة "إف-35 لايتنينغ 2" و18 طائرة مسيرة "إم. كيو- 9 بي" ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض

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دبي – العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.37 مليار دولار.

وقال بومبيو في بيان "أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسمياً نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار".

مقاتلة من طراز "إف 35" (أرشيفية)
مقاتلة من طراز "إف 35" (أرشيفية)

وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35 لايتنينغ 2" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة "إم. كيو- 9 بي" ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

وأوضح بومبيو أن هذه الصفقة "تأتي لردع التهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران" في أعقاب اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات
من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات
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وقال بومبيو في بيان "هذا اعتراف بعمق علاقتنا وحاجة الإمارات إلى قدرات دفاعية متقدمة للردع وللدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من جانب إيران".

وقال بومبيو أيضا إن "الاتفاق التاريخي لدولة الإمارات من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة".

وأضاف "أعداؤنا، وخاصة في إيران، يعرفون ذلك ولن يتوقفوا عند أي شيء لتعطيل هذا النجاح المشترك".

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