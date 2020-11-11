ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحزب الديمقراطي سيطر على مجلس النواب الأميركي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعدما حصد الديمقراطيون ما لا يقل عن 218 مقعدا.

وأضافت الوكالة أن الديمقراطيين قد يحققون الفوز ببعض المقاعد الإضافية لكن من المرجح أن تتقلص أغلبيتهم في مجلس النواب.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحزب الديمقراطي حصل على 218 مقعدا ضروريا في النواب الأميركي ما يمكنه من السيطرة في المجلس، مستشهدة بنتائج حساباتها الخاصة.

وحسب الصحيفة، فإن "الديمقراطيين فازوا بمقعد واحد فقط في الانتخابات من الحزب الجمهوري، لكنهم خسروا 6 مقاعد على الأقل، من المجموع".

وتوقعت قناة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، أن "الديمقراطيين سيكونون قادرين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب".

وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن "يكون للجمهوريين فرصة جيدة للاحتفاظ بالأغلبية".

ينتظر المجتمع الأميركي أن تحسم معركة الغالبية في مجلس الشيوخ في 5 كانون الثاني/يناير في انتخابات فرعية مزدوجة في ولاية جورجيا.