وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الرئيس السابق"، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حملت الكثير من الود، بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" Business Insider.

ويُعتبر جونسون من حلفاء الرئيس ترمب، إلا أنه أخبر أعضاء البرلمان، الأربعاء، أنه أجرى "محادثة ممتازة" مع الرئيس المنتخب بايدن.

وأعرب جونسون عن سعادته لسماع بايدن يدافع عن المؤسسات الدولية، في مخالفة صريحة لهجوم ترمب على مؤسسات مثل حلف شمال الأطلسي ومنظمة الصحة العالمية.

وقال جونسون: "اتفقنا خلال المحادثة الممتازة على أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة يجب أن تقفا معا وتتمسكا بالقيم العالمية وبحقوق الإنسان وبالتجارة الحرة وبالناتو وبأن يحاربا معا ضد تغير المناخ".

وأشار جونسون إلى الرئيس ترمب قائلا: "كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس السابق، ولا أنكر ذلك. فمن واجبات كل رؤساء وزراء بريطانيا أن يتمتعوا بعلاقات جيدة مع البيت الأبيض".

يُذكر أن جونسون كان من ضمن عدد كبير من زعماء العالم الذين هاتفوا الرئيس الأميركي المنتخب بايدن، الثلاثاء، وهو يتحضر للانتقال إلى البيت الأبيض في 20 يناير من العام المقبل.

وكانت علاقة جونسون وترمب وثيقة، على الرغم من خلافات الزعيمين بشأن قضايا رئيسية مثل تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني.