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قتيل و7 مصابين بإطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية

Police vehicles block the road to Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, following the shooting on February 14, 2018. (AFP)
أرشيفية

قتيل و7 مصابين بإطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية

أفاد الإعلام المحلي بأن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، وأن المجموعة كانت مستهدفة

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رويترز

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قالت السلطات المحلية إن شخصاً قُتل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار من سيارة على ملعب لكرة السلة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية الليلة الماضية.

ويعتقد المحققون أن بضعة أفراد كانوا في سيارة ذات نوافذ معتمة، وأطلقوا عدة رصاصات أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص بالقرب من ملعب كرة السلة.

وأفاد الإعلام المحلي بأن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، وأن المجموعة كانت مستهدفة.

وذكر قائد الشرطة أن رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي متأثراً بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى، في حين يرقد اثنان آخران في حالة حرجة إلى جانب خمسة مصابين في حالة مستقرة. وأضافت القناة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاماً.

ويحاول محققو مقاطعة هيلسبرو تحديد الدافع وراء الهجوم.

وقال قائد الشرطة تشاد كرونيستر في بيان "فقدنا روحاً الليلة، بسبب أعمال عنف لا معنى لها". وأضاف "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل التصدي لمن يتسببون في الأذى".

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