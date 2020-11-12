أعلن جو بايدن، الأربعاء، أنّه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد، لتولّي منصب كبير موظّفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يُقدم عليه الرئيس الأميركي المنتخب عنه الذي سيتولّى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان إنّ كلين، الديموقراطي المحنّك البالغ من العمر 59 عامًا والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائباً للرئيس باراك أوباما، "كان بالنسبة لي لا يقدّر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معاً".

وأضاف أنّ "خبرته العميقة والمتنوّعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

وكلين أحد المقربين من بايدن وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ.

ووجه كلين انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترمب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من سيتولى المناصب العليا في إدارته في الأيام والأسابيع المقبلة.

وسيحتاج كل مرشح لمجلس وزرائه إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا.

ويمكن أن تحدد جولتا الإعادة في جورجيا في 5 يناير الحزب الذي يسيطر على المجلس والتأثير على عملية إقرار مجلس الوزراء.

ويضم مجلس الوزراء نائب الرئيس ورؤساء 15 إدارة تنفيذية: الزراعة، التجارة، الدفاع، التعليم، الطاقة، الصحة والخدمات البشرية، الأمن الداخلي، الإسكان والتنمية الحضرية، الداخلية، العدل، العمل، النقل، الخزانة، وقدامى المحاربين.

من هو رون كلاين

كلاين هو أحد كبار مستشاري حملة بايدن وشغل منصب كبير موظفي بايدن في البيت الأبيض، تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وكان أيضًا أحد كبار مساعدي الرئيس. وشغل سابقًا منصب رئيس موظفي نائب الرئيس آل جور والمدعي العام جانيت رينو. وتم تعيين كلاين في عام 2014 من قبل الرئيس أوباما للعمل كمنسق الاستجابة لفيروس إيبولا في البيت الأبيض. وفي عام 2000، كان المستشار العام للجنة آل غور لإعادة فرز الأصوات. وكان كلاين أحد كبار مستشاري إعداد المناظرات لبايدن وأوباما وبيل كلينتون وال غور وجون كيري وهيلاري كلينتون.