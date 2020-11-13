انتخابات أميركا.. بايدن يفوز في أريزونا

أظهرت تقديرات لمركز إديسون البحثي الجمعة (مساء الخميس بالتوقيت المحلي) أن الديمقراطي جو بايدن فاز في ولاية أريزونا، ليوسع هامش فوزه بواقع 11 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.

ووفق مركز إديسون ووسائل إعلام كبرى، فقد تجاوز بايدن الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270 صوتاً.

"الأكثر أماناً"

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية الأميركية الجمعة وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

بايدن والجمهوريون

يأتي هذا في وقت بدأ الرئيس المنتخب جو بايدن في رؤية المزيد من الدعم وإن كان بشكل غير مباشر أو خجول من قبل الجمهوريين خلال الساعات الماضية، حيث دعا مجموعة من كبار مشرعي الحزب الجمهوري إلى السماح له بتلقي إحاطات سرية حتى مع ممانعة بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترمب، تنفيذ بعض متطلبات انتقال السلطة.

في السياق، قالت السناتور الجمهوري، سوزان كولينز، إن بايدن بحاجة إلى الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية السرية، واصفة هذه العملية بأنها "أهم جزء في عملية الانتقال" على الرغم من طعن ترمب في النتائج أمام المحكمة.

وأضافت في مؤتمر صحافي الخميس، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست الجمعة: "هذا لا يمنع بأي حال الرئيس دونالد ترمب من متابعة سبل الإنصاف القانونية إذا كان يعتقد أن هناك مخالفات، لكن لا ينبغي عليه أن يؤخر الانتقال، لأننا نريد أن يكون الرئيس المنتخب - بافتراض فوزه - جاهزاً في اليوم الأول".

إلى ذلك، قالت شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري، مثل مايك ديواين حاكم أوهايو وكريس سونونو حاكم نيو هامبشير وكارل روف الذي كان أحد كبار مستشاري الرئيس السابق جورج دبليو.بوش، إنه ينبغي معاملة بايدن كرئيس منتخب.

كما رأى عدد آخر من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ أن على إدارة ترمب أن تسمح بتقديم إفادات مخابراتية سرية لبايدن، وإن كانوا لم يطلقوا عليه علانية لقب الفائز.