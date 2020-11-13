بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية

أعلنت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية جورجيا، وبالمقابل حصد الجمهوري دونالد ترمب كارولينا الشمالية.

بدوره، أفاد مركز إديسون للأبحاث الجمعة، بأن بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا، موضحاً أن ترمب حصل على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

وكان بايدن تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، وفقا للمركز.

وشددت وسائل الإعلام على أن النتيجة النهائية للانتخابات الأميركية تؤكد فوز بايدن بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 لترمب.

ترمب سيمتثل للدستور

يشار إلى أنه وفي وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفض نتائج الانتخابات وتقديم طعون للمحكمة، أكد مصدر مقرب منه بأن الرئيس شخص واقعي وسيمتثل للدستور الأميركي بعد إحصاء الأصوات.

كما أكد المصدر أن ترمب سيقوم بالأمر الصائب بعد الانتهاء من الإحصاء.

حملة ترمب ومحاموه ينسحبون

وكانت حملة ترمب قد كشفت أن قضية الطعن في نتائج أريزونا التي رفعتها، غير مؤثرة، كون بايدن متقدم بقوة، معلنة إسقاطها الدعوى بعد التأكد من الخسارة هناك.

وذكرت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في مقاطعة ماريكوبا، قد ذكرت أن موظفي الانتخابات طلبوا من بعض الناخبين الضغط على زر بعدما رصدت آلة "تصويتا لأكثر من مرشح".

وقالت الحملة حينها، إن ذلك القرار تجاهل اختيارات الناخبين في تلك السباقات، وأن آلات تصويت جديدة استخدمت بعد ذاك اليوم.

كما اعتبرت الدعوى أن تلك الأصوات ربما كانت "حاسمة" في نتيجة الانتخابات بالولاية.

وفي بنسلفانيا

في السياق أيضاً، انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

وقالوا، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.

كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

يشار إلى أن التقديرات كانت أظهرت قبل أيام، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قد تقدم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في ولاية أريزونا، بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.