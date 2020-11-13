بعد أكثر من أسبوع على فوزه.. الصين تهنئ بايدن

بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، التهاني إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة يومية "نحترم اختيار الشعب الأمريكي، ونهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس".

كما أضاف "ندرك أن نتائج الانتخابات الأميركية ستتحدد وفقا لقوانين وإجراءات الولايات المتحدة".

وكانت الصين أوضحت مطلع الأسبوع سبب تأخرها بالتهنئة، قائلة إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية لاحقا عند ثبوت النتائج. وقال المتحدث باسم الخارجية في حينه إن "السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، لكننا نفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون والإجراءات الأميركية لاحقا".

لكنه دعا في كل الأحوال البلدين إلى تعزيز الاتصال والحوار فيما بينهما، وإدارة مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، والعمل على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة، وتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة.

يشار إلى أن هذه التهنئة المتأخرة والمتأنية تأتي في وقت تمر العلاقات بين بكين وواشنطن بأسوأ فترة منذ عقود، مع تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية ملفات عدة بدءا بالتجارة، مرورا بصراع التكنولوجيا، وصولاً إلى ملف هونغ كونغ وفيروس كورونا، وتايوان، والاتهامات بالتجسس وغيرها الكثير من التعقيدات.

يذكر أن روسيا أيضا من البلدان القليلة التي لم تهنئ حتى الآن الرئيس الأميركي بفوزه.