  • مباشر
اللغة

محامو ترمب ينسحبون من تمثيله في طعون نتائج بنسلفانيا

دونالد ترمب

محامو ترمب ينسحبون من تمثيله في طعون نتائج بنسلفانيا

ويعربون عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

وقال المحامون، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.

كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب العراق هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية الأميركية في وقت سابق الجمعة، وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

"لا أدلة على تزوير"

كما أضافت: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقَدَ أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك تابع بيان السلطات الانتخابية: "رغم علمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن نظام تصويت يسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا 4 نتائج متضاربة.. رئيس تيسلا يثير زوبعة حول إصابته بكورونا
هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب هدر بالمليارات.. والعراق يقترض لدفع الرواتب

الأكثر قراءة

مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية
فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة فيديو مروع لمصري أضرم النار بجسده وسط القاهرة
هذه قصة هذه قصة "حمام الحرم".. وباحث يكشف أصل السلالة
بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية بايدن يفوز بولاية جورجيا.. وترمب يحصد كارولينا الشمالية
الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها الانهيار يصل لقمة العيش.. أكبر مخابز دمشق توصد أبوابها
حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل حملة ترمب تسحب الطعن في نتائج أريزونا.. وهذه التفاصيل

قبل أن تذهب

تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي
تعرف على تقليد الوعود الانتخابية في التاريخ الأميركي

اكتشف المزيد