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مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية

هربرت ريموند ماكماستر

مسؤول سابق لبايدن: الاتفاق النووي كارثة سياسية

مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض: "سيكون من الخطأ الفادح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء الاتفاق النووي"

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دبي - العربية.نت

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"سيكون من الخطأ الفادح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإحياء الاتفاق النووي".. بهذه الكلمات توجه مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، هربرت ريموند ماكماستر، إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، داعياً إياه لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وفي تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية الخميس، قال ماكماستر إن الاتفاق "كان كارثة سياسية تم تصويرها على أنها انتصار دبلوماسي".

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كما أضاف أنه "لا ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بمجرد توليه منصبه".

وأوضح أن "الصفقة التي أبرمها وزير الخارجية آنذاك جون كيري مع نظام طهران فشلت في الأخذ بنظر الاعتبار الأيديولوجية العدائية للحكومة الإيرانية والحروب التي خاضتها طهران بالوكالة ضد الولايات المتحدة خلال الـ40 عاماً الماضية".

إلى ذلك أضاف أن "إيران استغلت الأموال وتخفيف العقوبات والمكاسب الكبيرة التي تحققت نتيجة للاتفاق لنشر العنف الطائفي في جميع أنحاء المنطقة".

"الضغط على إيران مستمر"

يذكر أنه في وقت سابق الخميس، كرر المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، إليوت أبرامز، استمرار حملة الضغط بالعقوبات على إيران في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، حتى في الوقت الذي تعهد فيه الأخير بإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال أبرامز، الذي يشغل منصب الممثل الأميركي الخاص لفنزويلا أيضاً، إن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وبرنامج الصواريخ الباليستية، ونفوذها الإقليمي ستستمر، مضيفاً: "كما أن التدقيق المستمر من قبل مفتشي الأمم المتحدة والشركاء الأميركيين في الشرق الأوسط، سيُبقي على هذا الضغط".

إلى ذلك، أوضح في مقابلة مع "أسوشيتد برس" من السفارة الأميركية في أبوظبي الخميس أنه "حتى لو عادت بلاده إلى الاتفاق النووي وحتى لو كان الإيرانيون مستعدون للعودة... مع هذا اليورانيوم المخصب حديثاً، فلن تكون كل المسائل الأساسية حول ما إذا كان سيسمح لإيران بانتهاك التزامات الأمد الطويل التي تعهدت بها للمجتمع الدولي قد حلت".

وتابع قائلاً: "آمل أن يشهد العام المقبل استغلال التأثير الذي أحدثه برنامج العقوبات التي فرضناها"، مشدداً: "يجب ممارسة كل هذا الضغط لحمل إيران على تغيير سلوكها".

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