لرفضهم نتائج الانتخابات.. أنصار ترمب يتجمعون في واشنطن

تجمع الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، السبت، في واشنطن للإعلان عن تأييدهم له والاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية.

بعدما ترك المشهد مبهما وإدار ظهره لتساؤلات الصحفيين بشأن اعترافه بالهزيمة.. تصريحاتِ لترمب تفسر على أنها خطوة أولى على طريق الاعتراف بالهزيمة



تغطية #العربية الخاصة لـ #السباق_الرئاسي الأميركي#الانتخابات_الأميركية pic.twitter.com/rwVUGajBda — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 14, 2020

وتشمل خطة المحتجين التجمع أمام البيت الأبيض والمحكمة العليا وسط توقعات بأن يصل عددهم إلى مئات الآلاف، فيما يطمح المنظمون إلى أن يصل العدد إلى مليون.

كما أفادت مراسلة "العربية" بأن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط البيت الأبيض مع تظاهر أنصار ترمب، وأن الشرطة أغلقت جميع المداخل إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن أنصار ترمب أتوا من مختلف الولايات.

يشار إلى أنه رغم البلبلة التي رافقت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ونتائجها، نفت السلطات الانتخابية الأميركية، الجمعة، وجود أدلة على فقدان أصوات أو تعديلها، أو على وجود عيوب في الأنظمة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.

"الأكثر أماناً"

وقالت تلك السلطات المحلية والوطنية المكلفة بأمن الانتخابات، وبينها خصوصاً وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، في بيان مشترك، إن "انتخابات الثالث من نوفمبر كانت الأكثر أماناً في التاريخ الأميركي".

كما تابعت: "لا توجد أدلة على أن أي نظام انتخابي حُذِف أو فقد أصواتاً أو عدلها، أو تم اختراقه بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك أضافت: "رغم علمنا بأن العملية الانتخابية لدينا تشكل موضوع الكثير من الادعاءات، يمكننا أن نؤكد لكم أن لدينا ثقة مطلقة في أمن انتخاباتنا ونزاهتها".

وكانت بعض التقارير أفادت بأن نظام تصويت يسمى "دومينيون" قام بـ"محو" 2,7 مليون صوت في جميع أنحاء البلاد لا سيما في بنسلفانيا وولايات أخرى.