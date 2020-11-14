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"ممارسة غير مسبوقة"..قاض بميشيغان يسمح بإعلان فوز بايدن

جو بايدن
جو بايدن

"ممارسة غير مسبوقة"..قاض بميشيغان يسمح بإعلان فوز بايدن

بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا

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دبي - العربية.نت

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رفض القاضي في ولاية ميشيغان الأميركية، تيموثي كيني، طلباً بوقف التصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بأصوات الولاية، كما اعترض على طلب إجراء مراجعة للانتخابات.

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ونقلت وسائل إعلام أميركية عن القاضي قوله، إن وقف التصديق على فوز بايدن "سيكون ممارسة غير مسبوقة للنشاط القضائي لهذه المحكمة".

وسمح بإعلان فوز الديمقراطي، جوبايدن، بالولاية.

وكان كيني قد رفض في وقت سابق من هذا الشهر طلباً مماثلاً لوقف المصادقة على نتائج انتخابات ديترويت.

جورجيا وكارولينا الشمالية

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد يوم الجمعة بأن بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ترمب وبايدن
ترمب وبايدن

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، فوز الديمقراطي، جو بايدن، بولاية جورجيا، وبالمقابل حصد الجمهوري دونالد ترمب كارولينا الشمالية.

في السياق أيضاً، انسحب محامو الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، من تمثيله في الطعون المرفوعة ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.

قالوا، الجمعة، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلافات حول جدوى الطعون، وفق رويترز.

كما أعربوا عن قلقهم من تشكيك الطعون في نزاهة العملية الديمقراطية.

يشار إلى أن التقديرات كانت قد أظهرت قبل أيام، أن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد تقدم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في ولاية أريزونا، بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

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