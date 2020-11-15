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في أولى تصريحاته.. كلين: هاريس ستكون نائبة مؤثرة

كبير موظفي البيت الأبيض في فريق بايدن، رون كلين
أميركا وبايدن

في أولى تصريحاته.. كلين: هاريس ستكون نائبة مؤثرة

قال إنها صوت حاسم وموثوق بشكل لا يصدق من قبل الرئيس المنتخب بايدن

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واشنطن - بندر الدوشي

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في أولى مقابلاته الصحافية لبرنامج "The Last Word" على قناة "إم إس إن بي سي" MSNBC الأميركية، صرح كبير موظفي البيت الأبيض في فريق بايدن، رون كلين، أن كامالا هاريس "ستكون نائبة رئيس مؤثرة للغاية ومهمة جداً".

كامالا هاريس
كامالا هاريس
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وأضاف كلين: "إنها صوت حاسم وموثوق بشكل لا يصدق من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن. ويتم الاستماع إلى آرائها أثناء مناقشة المسائل السياسية مع المسؤولين الآخرين". وتابع أنها "ستكون آخر شخص في الغرفة وستكون آخر صوت يتم الاستماع له قبل أن يتخذ قرارات مهمة".

وأوضح أنه كان من المثير للإعجاب أن ترى مجموعة من الخبرات ووجهات النظر التي جاءت بها إلى حملة بايدن. ولا أعتقد أنها مفاجأة لأي شخص رأى حملتها، ورآها سيناتور، ورآها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا. لقد كانت ذات صوت قوي للغاية، إنها قوة مهمة للغاية وعندما يبدأ بايدن في اتخاذ القرارات ستكون نائبة رئيس مؤثرة جدا ومهمة جدا في اتخاذ القرارات".

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