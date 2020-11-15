أفادت تقارير صحافية أن الرئيس المنتخب، جو بايدن، يدرس تعيين السناتور أنغوس كينغ للعمل مديراً للاستخبارات الوطنية في إدارته، وفقًا لثلاثة مسؤولين على علم بالمناقشات.

وقال مسؤول كبير سابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لموقع بوليتيكو إنه تمت مناقشة اسم كينغ مع كبار المسؤولين في الفريق الانتقالي لبايدن. وقال مصدر مقرب من كينغ إنه يدرك أنه قيد الدراسة. وقال شخص آخر مطلع على المناقشات إنه يتم دراسة تعيين كينغ بشكل جدي.

ويعمل كينغ حاليًا في لجنتي المخابرات والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ. ويشارك أيضًا في رئاسة لجنة Cyberspace Solarium وهو قسم تم إنشاؤه لتطوير استراتيجيات لردع الهجمات الإلكترونية من الخصوم الأجانب.

وانتقد السيناتور سابقا تعيين ترمب للمدير القومي الحالي جون راتكليف والمدير القومي السابق بالوكالة ريك غرينيل. كما انتقد نهج الرئيس تجاه إيران بما في ذلك نقل حاملة طائرات وقاذفات B-52 إلى الخليج العربي بعد أن أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن طهران حولت صواريخها إلى المنطقة.

وقال ماثيو فيلينغ ، المتحدث باسم كينغ ، لصحيفة The Hill في بيان إن كينغ "موظف حكومي ملتزم وله سجل طويل من التفكير المنفصل والمستقل داخل مجتمع الاستخبارات". وأضاف "الأهم من ذلك أنه يمتلك تقديرًا عميقًا وثابتًا لكل من يعمل بلا كلل وسرية في المناطق الخطرة للدفاع عن الأميركيين والمبادئ الأميركية".

كما يتنافس على هذا المنصب أفريل هينز، التي تقود حاليًا فريق بايدن الانتقالي للأمن القومي، وفقًا لتقارير بوليتيكو. وشغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.