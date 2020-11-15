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ترمب يعترف لأول مرة بفوز بايدن.. لكنه ربطه بالتزوير

دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب يعترف لأول مرة بفوز بايدن.. لكنه ربطه بالتزوير

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دبي - العربية.نت

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اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الأحد، لأول مرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنه ربطه بالتزوير.

وقال ترمب مغردا على تويتر إن بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات، وإن التصويت على البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز.

وشارك الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في احتجاجات بواشنطن على نتائج الانتخابات، ثم أشادوا بموكب ترمب المار قبل أن تؤدي المناوشات مع متظاهرين مناهضين لترمب إلى اشتباكات بالأيدي، وطعن شخص واحد واعتقال 20 على الأقل.

وشهدت مدن أخرى، السبت، تجمعات لأنصار ترمب الرافضين لنتائج الانتخابات والاعتراف بفوز الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي.

واستمرت صيحات "أوقفوا السرقة، وأحصوا كل الأصوات".

وبعد حلول الليل، تحولت المظاهرات السلمية نسبيًا في واشنطن من التوتر إلى العنف.

مصادر: بايدن يفكر بتعيين السيناتور كينغ مديرا للاستخبارات أميركا أميركا وبايدن مصادر: بايدن يفكر بتعيين السيناتور كينغ مديرا للاستخبارات

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معارك بالأيدي وقذائف وهراوات، حيث اشتبك مؤيدو ترمب مع أولئك الذين يطالبونهم بالقبول بالنتائج الديمقراطية والانصراف.

وكان ترمب نفسه قد أعطى موافقته على التجمع صباح السبت من خلال إرسال موكبه في الشوارع التي يصطف على جانبيها المؤيدون قبل أن يتوجه إلى نادي الغولف في فيرجينيا.

وردد الناس هتافات "الولايات المتحدة الأميركية" و"4 سنوات أخرى"، وحمل الكثير منهم الأعلام الأميركية ولافتات لإظهار استيائهم من فرز الأصوات والإصرار على أن الاحتيال هو السبب، كما زعم ترمب بلا أدلة صريحة.

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