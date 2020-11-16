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شومر يحث الجمهوريين على قبول النتيجة: الانتخابات انتهت!

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي
تشاك شومر
أميركا وبايدن

شومر يحث الجمهوريين على قبول النتيجة: الانتخابات انتهت!

زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ دعا الرئيس ترمب إلى التدخل لتمرير حزمة المساعدات الخاصة بكورونا

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واشنطن - بندر الدوشي

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حثّ زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين على تمرير حزمة المساعدات الخاصة بكورونا، محذراً من مخاطر التأخير على الاقتصاد الأميركي. ودعا الرئيس دونالد ترمب إلى التدخل لتمرير حزمة المساعدات.

كما وجه انتقاداته إلى زعيم الأغلبية الجمهوري، ميش مكانويل، بنفس الخصوص.

ودعا شومر الرئيس ترمب إلى الاتصال بزعيم الجمهوريين لقبول حزمة المساعدات وتنفيذها فوراً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك.

وحول نتائج الانتخابات، قال شومر: "لقد أنفق الجمهوريون وقتاً طويلاً وهم يقولون إن الانتخابات ليست شرعية نحن نعلم أنها شرعية".

وأوضح قائلا: "أيها الجمهوريون لقد فاز بايدن وترمب خسر، الآن اعملوا معنا لتمرير حزمة المساعدات التي يحتاجها الأميركيون بشدة".

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وأضاف: "لقد حان الوقت للمضي قدماً، الانتخابات قد انتهت لا يوجد تزوير، هناك 6 ولايات متأرجحة تحولت لصالح بايدن بهوامش واسعة، ولا توجد محكمة تستطيع تحويل هذه الانتخابات.. وبايدن سوف ينصب رئيسا لأميركا".

وحثّ الجمهوريين على المضي قدماً وعدم تضييع الوقت حول هذه القضية ونشر معلومات مضللة حول هذه الانتخابات.

وختم قائلاً: "تعالوا للجلوس معنا لتمرير حزمة المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا".

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