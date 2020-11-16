أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، فوزه بانتخابات الرئاسة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، والذي بدوره أضاف تنويهاً يشير لعدم صحة تلك الادعاءات، بحسب المصادر الرسمية.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

وأمس الأحد، اعترف الرئيس الأميركي لأول مرة منذ الإعلان عن فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، اعترف بفوز خصمه، لكنه ربطَ الأمر بالتزوير.

وقال الرئيس ترمب عبر "تويتر": "لقد فاز بايدن، لأن الانتخابات كانت مزورة، ولم يتم السماح بدخول المراقبين".

وأضاف ترمب أن "اليسار المتطرف، هيمن على الانتخابات، عبر شركاته سيئة السمعة، والأجهزة الفاسدة، إضافة إلى وسائل الإعلام الكاذبة أو الصامتة".

إلا أنه عاد وأتبعها بتغريدتين جديدتين رفض فيهما الإذعان لفوز بايدن، مؤكداً أنه (بايدن) "فاز بعيون وسائل الإعلام المزيفة.. لم أعترف بالنتيجة".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "الانتخابات مزيفة والطريق طويل لنقطعه.. سوف نفوز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، في تغريدة، إن الأميركيين لن يقبلوا سرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار الراديكالي وغيرها، بحسب وصفه على حسابه في "تويتر".

ومع عدم اعتراف الرئيس ترمب حتى الآن بخسارته للانتخابات، ظهرت أصوات من الحزب الجمهوري تطالبه بنقل السلطة إلى جو بايدن، من بين المسؤولين أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات ومسؤولون سابقون.

وقال جيمس لانكفورد ـ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما: "الوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية الرئاسية أحد حقوق المرشح الرئاسي بعد فوزه في الانتخابات، ويجب أن يتلقاها بايدن".

فيما قال أيضا مايك ديواين ـ حاكم ولاية أوهايو: "من الواضح استناداً إلى ما نعرفه الآن، أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب، ومن المهم أن يبدأ الانتقال الطبيعي للسلطة".

كما قال آسا هاتشينسون ـ حاكم ولاية أركنساس: "من المهم جدا أن يتمكن بايدن من الوصول إلى التقارير الاستخباراتية للتأكد من استعداده.. وخلال أوقات الانتقال تتاح الفرصة لأعدائنا للاستفادة، ونريد التأكد من وجود انتقال سلس للسلطة".