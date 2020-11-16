  • مباشر
اللغة

ترمب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة.. على "تويتر"

US President Donald Trump gestures after speaking during election night in the East Room of the White House in Washington, DC, early on November 4, 2020. (AFP)
الرئيس دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة.. على "تويتر"

موقع "تويتر" يشير لعدم صحة تلك الادعاءات بحسب المصادر الرسمية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، فوزه بانتخابات الرئاسة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، والذي بدوره أضاف تنويهاً يشير لعدم صحة تلك الادعاءات، بحسب المصادر الرسمية.

وأمس الأحد، اعترف الرئيس الأميركي لأول مرة منذ الإعلان عن فوز جو بايدن بالانتخابات الأميركية، اعترف بفوز خصمه، لكنه ربطَ الأمر بالتزوير.

وقال الرئيس ترمب عبر "تويتر": "لقد فاز بايدن، لأن الانتخابات كانت مزورة، ولم يتم السماح بدخول المراقبين".

وأضاف ترمب أن "اليسار المتطرف، هيمن على الانتخابات، عبر شركاته سيئة السمعة، والأجهزة الفاسدة، إضافة إلى وسائل الإعلام الكاذبة أو الصامتة".

إلا أنه عاد وأتبعها بتغريدتين جديدتين رفض فيهما الإذعان لفوز بايدن، مؤكداً أنه (بايدن) "فاز بعيون وسائل الإعلام المزيفة.. لم أعترف بالنتيجة".

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن "الانتخابات مزيفة والطريق طويل لنقطعه.. سوف نفوز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، في تغريدة، إن الأميركيين لن يقبلوا سرقة الانتخابات من قبل شركة "دومينيون" المملوكة لليسار الراديكالي وغيرها، بحسب وصفه على حسابه في "تويتر".

ومع عدم اعتراف الرئيس ترمب حتى الآن بخسارته للانتخابات، ظهرت أصوات من الحزب الجمهوري تطالبه بنقل السلطة إلى جو بايدن، من بين المسؤولين أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات ومسؤولون سابقون.

دعوات أميركا الانتخابات الأميركية دعوات "جمهورية" متزايدة لترمب للبدء في نقل السطة

وقال جيمس لانكفورد ـ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوكلاهوما: "الوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية الرئاسية أحد حقوق المرشح الرئاسي بعد فوزه في الانتخابات، ويجب أن يتلقاها بايدن".

فيما قال أيضا مايك ديواين ـ حاكم ولاية أوهايو: "من الواضح استناداً إلى ما نعرفه الآن، أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب، ومن المهم أن يبدأ الانتقال الطبيعي للسلطة".

كما قال آسا هاتشينسون ـ حاكم ولاية أركنساس: "من المهم جدا أن يتمكن بايدن من الوصول إلى التقارير الاستخباراتية للتأكد من استعداده.. وخلال أوقات الانتقال تتاح الفرصة لأعدائنا للاستفادة، ونريد التأكد من وجود انتقال سلس للسلطة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني كوثر بن هنية للعربية.نت: الرجل الذي باع ظهره قصة حقيقية.. ومونيكا بيلوتشي أدهشتني
لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا لا ينبغي تجاهلها.. 4 علامات خفيفة تشير للإصابة بكورونا

الأكثر قراءة

عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها عربية ترشحت للكونغرس طردوها من طائرة أميركية واعتقلوها
وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط وزير الدفاع الأميركي: حان الوقت للانسحاب من الشرق الأوسط
الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات الإمارات تمنح إقامة ذهبية مدتها 10 سنوات لهذه الفئات
"صحراويون من أجل السلام".. خيار ثالث قد ينهي نزاع الصحراء الغربية
الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى
تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟ تعيين مستشارة جديدة للأسد.. هل أطاح النظام ببثينة شعبان؟

قبل أن تذهب

ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟
ما مخاطر أجهزة التنفس على مرضى كورونا؟

اكتشف المزيد