قال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض القادم للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأحد، إنه يتوقع أن يقوم بايدن بحملة انتخابية في جورجيا قبل انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس الشيوخ في الولاية.

ويتجه مقعدا جورجيا في مجلس الشيوخ إلى جولة الإعادة المقرر إجراؤها في 5 يناير 2021. وسيواجه الجمهوريان الحاليان كيلي لوفلر وديفيد بيرديو المرشحين الديمقراطيين القس رفائيل وارنوك وجون أوسوف على التوالي.

وقال كلين لمضيف "Meet The Press" تشاك تود: "من الواضح أنه من المهم الفوز بهذين المقعدين في جورجيا، ليس بالضرورة بسبب أجندة جو بايدن أو أي شيء آخر، لكن أعتقد أن لدينا أعضاء أفضل في مجلس الشيوخ في واشنطن.. سنحصل على منتجين أفضل في واشنطن والمزيد من الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأشياء التي يدعمها جو بايدن وحكومة أفضل وأي شيء أفضل".

وتابع: "سنعمل بجد للمساعدة في الفوز بمقاعد مجلس الشيوخ في جورجيا. أعتقد أنك سترى حملة الرئيس المنتخب هناك مع اقترابنا من يوم الانتخابات.. سنضع الأشخاص والمال والموارد هناك لمساعدة المرشحين الجيدين لدينا على الفوز. أنا متفائل جدا بأن نتمكن من الفوز بتلك المقاعد".

وفي وقت سابق من المقابلة، أكد كلين أنه على الرغم من أن بايدن كان يجري محادثات مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، حول إجراءات فيروس كورونا، إلا أنه لم يتحدث بعد إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال "لم يتحدث بايدن مع السيناتور ماكونيل عن أي شيء حتى الآن.. نأمل أن يقبل السيناتور ماكونيل حقيقة فوز بايدن"، وأضاف: "فاز جو بايدن في هذه الانتخابات وفازت كامالا هاريس في هذه الانتخابات. وأعتقد أن الوقت قد حان للقادة في كلا الحزبين لبدء العمل في عملية الانتقال، والبدء في العمل معًا للتخطيط للأجندة التشريعية للعام المقبل".