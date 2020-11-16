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تباحث فرنسي أميركي حول تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان

U.S. Secretary of State Mike Pompeo (R) prepares to board a plane at Paris Le Bourget Airport in Le Bourget, on November 16, 2020. Pompeo is en route to Istanbul.
بومبيو في مطار لوبورجيه بباريس
حزب الله

تباحث فرنسي أميركي حول تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان

مايك بومبيو يبحث مع نظيره الفرنسي جهود واشنطن لإقامة حكومة مستقرة في لبنان

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دبي – العربية.نت

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بحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين في باريس، تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بحث بومبيو مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان "تأثير حزب الله" و"جهود واشنطن لإقامة حكومة مستقرة في لبنان".

عناصر من حزب الله في عرض عسكري ببيروت (أرشيفية)
عناصر من حزب الله في عرض عسكري ببيروت (أرشيفية)

وقد استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بومبيو قبيل الظهر في قصر الإليزيه بعيداً عن الإعلام.

وأشارت فرنسا إلى أنها وافقت على استقبال بومبيو بطلب منه و"في شفافية كاملة مع فريق الرئيس (الأميركي) المنتخب جو بايدن"، في وقت تدعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة بناء العلاقة عبر ضفتي الأطلسي بمناسبة تبديل الإدارة الأميركية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس": "كان من الطبيعي ومن اللائق تجاه المؤسسات الأميركية، أن يتم استقباله" إذ تستمر ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى 20 يناير المقبل.

وقد انطلق بومبيو السبت في جولة على على أوروبا والشرق الأوسط، كانت باريس أولى محطاتها، وقد توجّه مساء اليوم إلى تركيا.

بومبيو يصل اسطنبول
بومبيو يصل اسطنبول
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وفي تركيا، سيلتقي بومبيو بطريرك القسطنطينية للروم الأرثوذكس برثلماوس، من دون أن يجتمع بمسؤولين أتراك.

وسيواصل وزير الخارجية جولته في جورجيا والقدس قبل الانتقال إلى الخليج.

وتهدف جولة بومبيو إلى ترسيخ أولويات إدارة ترمب. وفي تدوينة له على تويتر لدى وصوله فرنسا السبت، حدد بومبيو الأسس الدبلوماسية لمباحثاته في باريس، مشيراً إلى أن فرنسا هي "أقدم صديق وحليف" للولايات المتحدة. وقال إن "العلاقة القوية بين بلدينا لا يمكن المبالغة في تقديرها".

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