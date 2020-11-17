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بايدن: توزيع لقاح كورونا لنحو 300 مليون أميركي عملية ضخمة للغاية

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بايدن
الانتخابات الأميركية

بايدن: توزيع لقاح كورونا لنحو 300 مليون أميركي عملية ضخمة للغاية

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العربية.نت، وكالات

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قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن توزيع اللقاح المضاد لكورونا، على نحو 300 مليون أميركي هي "عملية ضخمة للغاية".

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي أنه يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.

وأوضح أن خطته الاقتصادية ستكون قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب وباء كورونا.

حلول فصل الشتاء

قال بايدن إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.

ودعا الرئيس الأميركي المنتخب إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن نقل السلطة يتطلب الاطلاع على خطة ترمب لتوزيع اللقاح، مؤكدا أن الانتظار حتى 20 يناير سيؤخر مساعي احتواء الفيروس.

كما قال بايدن، إن إدارته الجديدة اتفقت على إعادة الاقتصاد إلى مساره والسيطرة على فيروس كورونا، مضيفا أنه ينبغى أن نجمع الديمقراطيين والجمهوريين تحت سقف واحد، ونبدأ العمل لنسهم فى تعافى الاقتصاد.

وأضاف بايدن خلال خطاب له مساء الاثنين: "اجتمعنا مع عدد من الرؤساء التنفيذين للشركات الكبرى، لن ندخر جهدا في محاربة الفيروس وفتح اقتصادنا"، مؤكدا أن الشتاء القادم مظلم والأمور ستكون صعبة قبل أن نتخطى الأزمة.

وتحدث كلا من الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس عن الاقتصاد من ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وتحدث الثنائى عن "الانتعاش الاقتصادي وإعادة البناء بشكل أفضل على المدى الطويل" ، في أول خطاب لهما يتناول الوضع الاقتصادي للبلاد منذ فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

وفى وقت سابق اليوم ، تلقى بايدن وهاريس إحاطة اقتصادية من مجموعة من الرؤساء التنفيذيين ، بما في ذلك من Microsoft و Target and Gap وقادة نقابيين .

كورونا أميركا
كورونا أميركا

على الرغم من رفض الرئيس ترمب التنازل ، يمضي بايدن قدمًا في خططه الانتقالية وبدأ في الإعلان عن من سيتولى المناصب العليا في إدارته.
وخلال السباق الرئاسي ، وضع بايدن أجندة اقتصادية موسعة تركز على زيادة عدد الوظائف الأمريكية ، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي ، ومحاربة عدم المساواة الاقتصادية.

في خطاب ويلمنجتون ، قدم الرئيس المنتخب نسخًا محدثة من هذه الخطط ، بالنظر إلى الحقائق الجديدة لتفاقم الوباء والتوقعات الاقتصادية ، فضلاً عن الواقع المحتمل لانقسام الكونجرس.

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توقع المحللون أن مقترحات بايدن ستعيد 11 مليون وظيفة و 670 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السنوي الذي تم القضاء عليه - ولم يتعاف بعد - في الأزمة بسرعة أكبر مما لو كان الرئيس دونالد ترامب قد فاز بولاية ثانية.

ومع ذلك ، فإن حجم خطط بايدن الآن يتوقف على ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس الشيوخ بشكل ضيق أو إذا كان يجب التفاوض على جميع التشريعات مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

اجتمع بايدن بالفعل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن "الحاجة الملحة" لمزيد من التحفيز ، وفقًا لمساعدين. لم يتحدث بايدن بعد مع القادة الجمهوريين في الكونجرس.

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