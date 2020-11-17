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رغم التحذيرات.. أيمضي ترمب في خطته بالعراق وأفغانستان؟

The US commander in Afghanistan John Nicholson (R) talks with soldiers ahead of a handover ceremony at Leatherneck Camp in Lashkar Gah in the Afghan province of Helmand on April 29, 2017. US Marines returned to Afghanistan's volatile Helmand April 29, where American troops faced heated fighting until NATO's combat mission ended in 2014, as embattled Afghan security forces struggle to beat back the resurgent Taliban. The deployment of some 300 Marines to the poppy-growing southern province came one day after the militants announced the launch of their spring offensive, and as the Trump administration seeks to craft a new strategy in Afghanistan.
جنود أميركيون في أفغانستان (أرشيفية)

رغم التحذيرات.. أيمضي ترمب في خطته بالعراق وأفغانستان؟

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي يحذر من تلك الخطوة ويعتبرها أسوأ من انسحاب أوباما من العراق عام 2011

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دبي- العربية.نت

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أكدت مصادر أميركية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب سيصدر أمرا بخفض القوات الأميركية في كل من أفغانستان والعراق.

وأوضحت لشبكة "سي أن أن"، الثلاثاء، أن الأمر الذي سيعلن عنه قريبا سيخفض القوات إلى 2500 في أفغانستان، وعدد مماثل أيضا في العراق، على أن يتم ذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

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ماكونيل يحذّر

بالتزامن، وجّه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل تحذيراً إلى حليفه ترمب من مغبّة تسريع وتيرة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق، معتبراً أن من شأن مثل هكذا إجراء أن يهدي الحركات المتطرّفة "نصراً دعائياً ". وقال في خطاب في مجلس الشيوخ أمس، إن "عواقب انسحاب أميركي سابق لأوانه قد تكون أسوأ حتى من انسحاب أوباما من العراق في 2011، والذي أدى إلى صعود تنظيم داعش".

كما أضاف أن مثل هكذا انسحاب سيمثّل "تخلّياً" من جانب الولايات المتّحدة عن حلفائها، وسيفسح المجال أمام حركة طالبان لبسط نفوذها في أفغانستان، وسيتيح لتنظيمي داعش والقاعدة إعادة تجميع صفوفهما في العراق.

"تحضيرات للخطوة"

وكان ترمب الذي وعد مراراً بإنهاء "الحروب التي لا نهاية لها" أكد عزمه على خفض عديد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي في مطلع 2021، بل إنه تحدّث في إحدى المرّات عن رغبته بعودة كل الجنود من هذا البلد بحلول عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية فقد تلقّى البنتاغون تعليمات للتحضير لسحب حوالي ألفي جندي من أفغانستان و500 جندي من العراق قبل أن يسلّم ترمب السلطة إلى خلفه الديمقراطي جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير، في خطوة ستعني في حال حصولها أن الولايات المتّحدة ستبقي على كتيبة عسكرية واحدة في كل من هذين البلدين قوامها حوالي 2500 جندي.

ولم تؤكّد وزارة الدفاع الأميركية صحّة هذه التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن ترمب قد يعلن بنفسه عن هذا القرار خلال الأسبوع الجاري.

جنود أميركيون في العراق (أرشيفية- فرانس برس)
جنود أميركيون في العراق (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر كان شدد قبل إقالته الأسبوع الماضي، على ضرورة بقاء 4500 جندي أميركي على الأقل في أفغانستان إلى أن تبرهن حركة طالبان على أرض الواقع أنها خفّضت من وتيرة العنف.

وتجري محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية بموجب اتفاق تاريخي أبرمته واشنطن مع الحركة المتمرّدة، وينص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021.

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