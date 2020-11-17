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قرارات الأيام الأخيرة.. تكبيل أميركي لقدرات إيران

صورة لخامنئي أمامها نموذجان لصاروخين معروضة في ميدان بطهران
صورة لخامنئي أمامها نموذجان لصاروخين معروضة في ميدان بطهران

قرارات الأيام الأخيرة.. تكبيل أميركي لقدرات إيران

بومبيو يؤكد "الولايات المتحدة مازال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط"

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دبي- العربية.نت

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يبدو أن الإدارة الأميركية الحالية تعتزم خلال الأسابيع الأخيرة لها قبل تسلم فريق الرئيس المنتخب جو بايدن زمام البيت الأبيض، المضي قدما في تدابير من شأنها تكبيل سياسة إيران وتصرفاتها المزعزعة في المنطقة. لعل هذا ما أكده وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته لباريس.

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فقد أعلن في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو " الفرنسية أمس الإثنين أن "الولايات المتحدة مازال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط".

تعذيب الشرق

كما أضاف "لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجها النووي". وشدد على أن واشنطن "ستواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة.. ما زال هناك عمل يجب القيام به للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

إلى ذلك، كرر مسؤول أميركي التأكيد على سعي إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، على درس خيارات للرد على إيران خلال الأيام المقبلة.

وزير الخارجية مايك بومبيو
وزير الخارجية مايك بومبيو

كما أكد المسؤول لوكالة رويترز الثلاثاء، أن ترمب طلب خيارات لمهاجمة موقع نووي إيراني رئيسي(نطنز) الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة. وأوضح أن الرئيس قدم الطلب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

خطر نشوب صراع أوسع

ومؤكداً التقرير الذي أوردته في وقت سابق اليوم صحيفة "نيويورك تايمز" أكد المسؤول أن المستشارين أقنعوا ترمب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وقال "ترمب طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما".

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري أمضى السنوات الأربع من رئاسته وهو ينتهج سياسة ضغط قصوى إزاء إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تفاوض عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية.

موقع نطنز النووي الايراني
موقع نطنز النووي الايراني

وفي يناير الماضي، أمر بتنفيذ ضربة جوية أميركية بطائرة مسيرة قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني عند مطار بغداد، لكنه تخلى لاحقا عن احتمال توسيع الصراعات العسكرية.

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