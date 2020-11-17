ويسكونسن الأميركية: 8 ملايين دولار مقابل إعادة فرز الأصوات

أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة الأميركية في ولاية ويسكونسن الاثنين، أن إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية سيكلف نحو 7.9 مليون دولار، وهي الأموال التي سيتعين على حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب دفعها مقدما إذا طلبت ذلك.

وفاز الديمقراطي جو بايدن، بالولاية بهامش 0.7%، أو حوالي 20 ألف صوت، مع فرز 99٪ من الأصوات، وفقًا لمركز أديسون للأبحاث.

وبموجب قانون الولاية، نظرًا لأن هامش فوز بايدن كان أقل من 1٪ ولكنه أكبر من 0.25٪، فإن ترمب بصفته صاحب المركز الثاني له الحق في طلب إعادة فرز الأصوات، لكن يجب عليه أولاً دفع نفقات العملية.

لا مؤشر

من جانبه، قال كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية ويسكونسن، ميغان وولف، إن مسؤولي المقاطعات قدروا بعناية تكلفة إعادة فرز الأصوات البالغ عددها 3.2 مليون بطاقة بنحو 7.9 مليون دولار، وأضاف: "ما زلنا لم نتلق أي مؤشر على أنه ستكون هناك إعادة فرز أو لن تكون".

وأكد أن تكلفة إعادة الفرز أعلى بكثير من تكلفتها عام 2016، لأنها تضمنت أموالاً إضافية لإجراءات للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

إلى ذلك، قالت المستشارة القانونية لحملة ترمب، جينا إليس، عندما سئلت عما إذا كانت الحملة ستمضي قدمًا في تقديم التماس لإعادة الفرز: "يواصل الفريق القانوني فحص المشكلات المتعلقة بالمخالفات في ويسكونسن ويترك جميع الخيارات القانونية مفتوحة، بما في ذلك إعادة الفرز والتدقيق".

دعاوى قضائية كبيرة

وكان ترمب قد أعلن في تغريدة الأحد أنه سيرفع قريباً دعاوى قضائية "كبيرة" تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها بايدن وذلك على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج.

ولم يحدد ترمب ما إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة لكنه قال على تويتر: "ستُرفع قريباً قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة".

يذكر أنه منذ إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات بـ306 صوت مقابل 232 صوتا لترمب، رفعت حملة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته سلسلة من الدعاوى القضائية في عدد من الولايات الأميركية احتجاجا على النتيجة والمطالبة بإعادة الفرز.