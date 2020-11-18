بومبيو: إيران ستبقى معزولة حتى تغير سلوكها

بعد وصول وفد بحريني رفيع المستوى، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران ستبقى معزولة حتى تقوم بتغيير سلوكها.

وقال في مؤتمر صحفي أميركي بحريني إسرائيلي مشترك، "إن الولايات المتحدة ساعدت في تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة".

أسس سليمة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة.

وتابع "دعم الرئيس ترمب القوي ساهم في التوصل للسلام مع البحرين"، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 3 اتفاقيات سلام في 6 أسابيع.

بدء الرحلات بين إسرائيل والبحرين

إلى ذلك، قال وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني "متفائلون بتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل".

وأضاف "نثمن دور الولايات المتحدة في إنجاز اتفاقيات السلام، ونتطلع إلى بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل ".

معلناً عن بدء الرحلات الجوية بين البحرين وإسرائيل في ديسمبر.

حل الصراع الفلسطيني وإسرائيل

وتابع "التعاون الحيوي بين البحرين وإسرائيل سيمهد الطريق لفجر جديد "، داعياً إلى استئناف مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين.

وقال "يجب العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مضيفاً "دعونا نحقق سلاما يجلب الازدهار للشرق الأوسط"..

هذا وكانت حكومة البحرين قد وافقت في سبتمبر الماضي، على إقامة علاقات مع إسرائيل، وقد تم توقيع اتفاق في البيت الأبيض بين البلدين.

واتفق كل من ترمب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

ووقعت كل من البحرين وإسرائيل في الـ 18 من أكتوبر المنصرم، في المنامة، 7 مذكرات تعاون مشتركة بين البلدين في عدة مجالات، منها مذكرة تعاون مالية واقتصادية.