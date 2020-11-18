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مجدداً.. بيلوسي ترشح نفسها لرئاسة النواب الأميركي

نانسي بيلوسي - أرشيفية من فرانس برس
نانسي بيلوسي

مجدداً.. بيلوسي ترشح نفسها لرئاسة النواب الأميركي

أيد الديمقراطيون في مجلس النواب اختيار بيلوسي، لفترة أخرى كرئيسة لهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأربعاء، ترشيح نفسها من جديد لرئاسة مجلس النواب الأميركي.

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وأعيد انتخاب بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم.

كما كتب الحزب في حسابه عبر موقع "تويتر"، "مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب".

وتشغل بيلوسي منصب رئيسة مجلس النواب الأميركي وهو أحد مجلسي الكونغرس، منذ يناير عام 2019. وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.

هذا وانتقدت بيلوسي، الأسبوع الماضي، مماطلة" الجمهوريين في الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وعدم مصادقتهم على رزمة مساعدات جديدة ضد كورونا.

كما قالت خلال مؤتمر صحفي بمبنى مجلس الشيوخ: "أوقفوا السيرك وابدأوا في إنجاز الأمور المهمة للشعب الأميركي".

إرادة الشعب

وأضافت أنه "من المؤسف جدا أن الجمهوريين قرروا عدم احترام إرادة الشعب".

كما اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، أن "انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر يوم جديد للأمل في البلاد".

يذكر أنه تم إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات بـحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترمب.

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