أعلن مجلس النواب الأميركي تمرير مشروع "قانون استقرار ليبيا"، من خلال تقديم مقترح القانون للموافقة عليه وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

Today, the House passed my "Libya Stabilization Act" w/ @RepJoeWilson @RepMalinowski & @RepTedLieu to support diplomacy, provide aid, support elections, sanction those fueling the conflict, & reiterate Congress’ interest in stabilizing Libya & bringing peace to all Libyans. pic.twitter.com/Pc5aUcYjqn — Rep. Ted Deutch (@RepTedDeutch) November 18, 2020

ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

هذا وأكد عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي تيد دويتش باهتمام الكونغرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين.

وكان ويتش وأعضاء الكونغرس جو ويلسون وتيد ليو توم مالينوفسكي، قد قدموا مقترح القانون للموافقة عليه.

ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وقال دويتش في تغريدة: "اليوم، أقر مجلس النواب "قانون استقرار ليبيا" الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".

كما يدعو القانون الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.