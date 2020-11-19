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ترمب: مؤتمر صحافي لفريق المحامين اليوم

دونالد ترمب
الرئيس دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب: مؤتمر صحافي لفريق المحامين اليوم

الرئيس الأميركي يواصل حملته القانونية متحدياً فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر

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العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، على "تويتر"، إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق من اليوم في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ووصف الرئيس الأميركي المؤتمر الصحافي بـ"المهم.. والذي يمهد الطريق للفوز"، بحسب تغريدته.

ويواصل ترمب حملته القانونية متحديا فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر.

ولم يوضح ترمب مَن من محاميه سيرأس المؤتمر الصحافي، لكنه أشار إلى أنهم سيمهدون "طريقا واضحا جدا ويعتد به للفوز"، الذي قال أغلب الخبراء القانونيين إنه أمر مستبعد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سكرتير ولاية جورجيا الأميركية، براد رافنسبرجر، في مقابلة تلفزيونية، أنهم بصدد الانتهاء من عملية إعادة فرز الأصوات، وأن نتائجها المقرر إعلانها، اليوم الخميس، من غير المرجّح أن تغيّر فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الولاية.

وجورجيا واحدة من ولايات عدة تشكك حملة الرئيس دونالد ترمب في نتائجها لكن دون جدوى حتى الآن. وقال مسؤولو الانتخابات بالولاية إن نتائج إعادة الإحصاء المقرر إعلانها، اليوم الخميس، من غير المرجح أن تقلب فوز بايدن بفارق 14 ألف صوت في الولاية، كما قالوا إنها لن تقدم دليلا على مزاعم ترمب بالاحتيال على نطاق واسع.

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واعتبر غابرييل ستيرلينغ، المدير التنفيذي لنظام التصويت في جورجيا، أنه جرى تضليل الرئيس دونالد ترمب الذي تلقى معلومات خاطئة بشأن عمليات تزوير في جورجيا، مؤكداً أن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة.

ومع بقائه بعيدا عن الأنظار، يصر الرئيس الجمهوري على التنفيس عن غضبه عبر "تويتر". ولم تلق دعاواه القضائية المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا ونيفادا وميشيغن نجاحا يذكر.

ويعرقل رفض ترمب الاعتراف بنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، الانتقال السلس لإدارة جديدة، ويعقّد تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا عند توليه المنصب في 20 يناير.

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