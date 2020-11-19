بايدن: لم تصلني خطة توزيع اللقاحات.. وفايزر تكشف موقفها

عقد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء اجتماعاً افتراضياً مع مختصين في مجال الصحة لمناقشة التصدي لفيروس كورونا.

وقال بايدن إن "عدم الاعتراف بفوزي حتى الآن يمنعني من معرفة خطة توزيع اللقاحات".

"لا مجال للسياسة"

يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت شركة فايزر لصناعة اللقاحات أنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي لبايدن كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على اطلاع دائم بشأن لقاح كورونا وتوزيعه.

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في هذه العملية".

كما أضافت كاستيلو أن "فايزر تحافظ على تواصل مستمر مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وحكام الولايات، وكبار المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس. كما أن فريق بايدن جزء من هذا الجهد"، مؤكدة: "نحن في منتصف مرحلة انتقالية ونتواصل مع كلا الجانبين".

إلى ذلك قالت شركتا فايزر الأميركية وبيونتك الألمانية لصناعة الدواء الأربعاء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

يذكر أن كبير موظفي بايدن، رون كلاين، كان أوضح الأحد الماضي أن الفريق الانتقالي يخطط للقاء شركة فايزر وصانعي اللقاحات الآخرين. ولا يوجد حتى الآن إعلان عن اجتماع رسمي بين بايدن وقادة صناعة الأدوية.