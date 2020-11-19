تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ250 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها، الخميس، جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة صباح الخميس 250.029 حالة وفاة، في حين أنّ الدولة الثانية على هذا الصعيد هي البرازيل مع 166.699 حالة وفاة، تليها الهند مع 130.993 حالة وفاة، والمكسيك مع 99.026 حالة وفاة.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية توجه موظفيها بعدم التواصل مع فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وقال مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية أنتوني فاوتشي، في تصريح صحافي، إنه لا يمكنه التواصل مع فريق بايدن، وإنه يتمنى أن يستطيع ذلك.

بايدن قال من جهته إن عدم قدرته على الوصول إلى قاعدة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، يشكل عائقاً أمامه في وضع خطة مناسبة تحدد أولوية توزيع اللقاحات على الأميركيين. جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو مع خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة.

إلا أن شركة فايزر لصناعة اللقاحات كانت قالت إنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على اطلاع دائم بشأن لقاح فيروس كورونا وتوزيعه، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في هذه العملية".

ويوم الأحد الماضي، قال كبير موظفي بايدن، رون كلاين، إن الفريق الانتقالي يخطط للقاء شركة فايزر وصانعي اللقاحات الآخرين، في حين يواصل الرئيس دونالد ترمب تعطيل عملية الانتقال الرسمية إلى إدارة جديدة.

وأضافت كاستيلو أن فايزر تحافظ على تواصل مستمر مع إدارة دونالد ترمب، وحكام الولايات، وكبار المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس. كما أن فريق بايدن جزء من هذا الجهد.

وتابعت "نحن في منتصف مرحلة انتقالية ونتواصل مع كلا الجانبين".

لا يوجد إعلان حتى الآن عن اجتماع رسمي بين بايدن وقادة صناعة الأدوية.