  • مباشر
اللغة

مجدداً.. كوفيد-19 يغلق مدارس نيويورك

من نيويورك يوم 18 نوفمبر

مجدداً.. كوفيد-19 يغلق مدارس نيويورك

رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أن المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 نوفمبر كإجراء وقائي"

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تغلق مدينة نيويورك مدارسها العامة مجدداً الخميس، وذلك بسبب بلوغ فحوص كوفيد-19 الإيجابية نسبة 3%.

وغرّد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أن المدارس ستغلق بدءاً من الخميس 19 نوفمبر كإجراء وقائي".

الجزائر.. حكم بالسجن 5 سنوات على أويحيى وعبد الملك السلال المغرب العربي الجزائر.. حكم بالسجن 5 سنوات على أويحيى وعبد الملك السلال

يشار إلى أن هذا القرار كان مرتقباً منذ عدة أيام نظراً إلى التعهد الذي كان قد تقدم به دي بلاسيو إلى نقابة معلّمين قوية إبان إعادة فتح أبواب المدارس في سبتمبر، يقضي بالإغلاق مجدداً فور بلوغ هذه النسبة.

غير أن الإغلاق مثير للجدل، إذ إن فحوصاً أجريت بشكل عشوائي في المدارس أظهرت أن نسبة الإيجابية فيها كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة، وفق ما ذكر مستشار المدارس العامة في نيويورك ريتشارد كارانزا في رسالة بريدية إلى مديري المدارس الأربعاء.

ولم يحدد دي بلاسيو مدة الإغلاق التي تأتي قبل أيام قليلة من حلول عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر. ولكنه أعلن الأسبوع الماضي أن الإغلاق سيكون "لفترة قصيرة" مع اقتراب المدينة من بلوغ نسبة 3%.

إلى ذلك تضم المدارس العامة في نيويورك 1,1 مليون تلميذ، وهو أكبر قطاع تعليمي في البلاد.

وكان نحو 300 ألف تلميذ استأنفوا الدراسة حضورياً في سبتمبر، فيما اختار العديدون من الأولياء الدراسة عن بعد خشية إصابة أبنائهم بالفيروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حملة عالمية لشراء دواء يحتاج طفل إلى جرعة منه ليعيش حملة عالمية لشراء دواء يحتاج طفل إلى جرعة منه ليعيش
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!

الأكثر قراءة

تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. تفاصيل مرعبة عن أغرب جريمة بمصر.. "خطأ بسيط كشفها"
افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز افتتاح متحف شقيق الأسد.. وطوابير السوريين تصطف على الخبز
كل رعب كورونا حول العالم سببته كل رعب كورونا حول العالم سببته "ملعقة شاي".. أيعقل؟!
ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً ليفربول يدفن نظارة كلوب وحذاء فان ديك.. ويستخرجهما بعد 50 عاماً
سيل من النازحين.. وتيغراي سيل من النازحين.. وتيغراي "قوات إثيوبيا ستواجه الجحيم"
بسبب تصرفاتها.. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية بسبب تصرفاتها.. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية

قبل أن تذهب

"الجواز المناعي" بديلا عن "الباسبور" في زمن كورونا

اكتشف المزيد