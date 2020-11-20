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بومبيو: كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران

بومبيو في تل أبيب

بومبيو: كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران"

ويوم أمس الخميس، قال بومبيو، إن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي مازال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجون سلمياً ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".

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