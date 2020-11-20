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لارا "كنة" ترمب تنوي الترشح لمجلس الشيوخ في 2022

Lara Trump, an adviser to the Trump re-election campaign and wife of the president's son Eric, walks on stage to deliver a pre-recorded address to the largely virtual 2020 Republican National Convention from the Mellon Auditorium in Washington, U.S., August 26, 2020. REUTERS/Tom Brenner TPX IMAGES OF THE DAY
لارا ترمب تصل لإلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي لمؤيدي الرئيس
ترمب

لارا "كنة" ترمب تنوي الترشح لمجلس الشيوخ في 2022

السناتور الجمهوري الحالي عن الولاية لن يترشح لإعادة انتخابه.. وقائمة من يريد شغل منصبه طويلة

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واشنطن – فرانس برس

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس الخميس أن لارا ترمب، زوجة إيريك نجل الرئيس دونالد ترمب، تعتزم الترشح لمجلس الشيوخ في ولايتها كارولاينا الشمالية في انتخابات العام 2022.

لارا ترمب مع زوجها ايريك خلال حضورهما مناسةب للحزب الجمهوري
لارا ترمب مع زوجها ايريك خلال حضورهما مناسةب للحزب الجمهوري

ويأتي هذا النبأ الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" والموقع الإلكتروني "بوليتيكو" بينما ما زال الرئيس يرفض قبول خسارته أمام جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة "حلفاء" لم تحددهم للارا ترمب قولهم إن زوجة إيريك، الابن الأصغر للرئيس، "قالت لمساعديها إنها تفكر في الترشح لمجلس الشيوخ في 2022".

وأعلن السناتور الجمهوري الحالي عن الولاية ريتشارد بور أنه لن يترشح لإعادة انتخابه.

السيناتور ريتشارد بور
السيناتور ريتشارد بور
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ويبدو أن لائحة المرشحين الجمهوريين لشغل المقعد خلفاً له ستكون طويلة إذ إن موقع "بوليتيكو" أشار إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والحاكم السابق بات ماكغوري وكذلك الحاكم الحالي دان فورست هم من المرشحين المحتملين لشغل المقعد.

وكارولاينا الشمالية هي ولاية جمهورية تاريخياً، وصوتت لدونالد ترمب في الثالث من نوفمبر، لكنه تقدم على منافسه الديمقراطي بفارق أقل من نتائج 2016.

وهي تعتبر ولاية تزداد تأرجحاً، أي يمكن أن تنتقل من معسكر إلى آخر.

لارا ترمب خلال تجمع لمناصري ترمب من النساء
لارا ترمب خلال تجمع لمناصري ترمب من النساء
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