Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN — Brittany Lewis (@brittlewisnews) November 20, 2020

أصيب 8 أشخاص الجمعة، في إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية ويسكونسين، شمالي الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية محلية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا الذي قال في بيان "إن عدة أشخاص أصيبوا في مركز تجاري، الجمعة، ولكن لا يبدو أن أيا من الإصابات كانت مهددة للحياة".

وكانت شرطة الولاية قد طوقت المركز التجاري الواقع على بعد حوالي 7 أميال شمال غرب مدينة ميلواكي. وقد تم اغلاقه عقب الحادثة التي لم تعرف دوافعها بعد. ولا يزال الجاني طليقا، بحسب جاء في البيان أن "المشتبه به لا يزال طليقا بعد إطلاق النار في ماي فير مول.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".