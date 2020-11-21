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إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأميركية

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صورة من موقع الحادث نقلا عن وسائل إعلام أميركية
احتجاجات أميركا

إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأميركية

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العربية.نت، وكالات

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أصيب 8 أشخاص الجمعة، في إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية ويسكونسين، شمالي الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية محلية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن دينيس ماكبرايد، عمدة مدينة واواتوسا الذي قال في بيان "إن عدة أشخاص أصيبوا في مركز تجاري، الجمعة، ولكن لا يبدو أن أيا من الإصابات كانت مهددة للحياة".

وكانت شرطة الولاية قد طوقت المركز التجاري الواقع على بعد حوالي 7 أميال شمال غرب مدينة ميلواكي. وقد تم اغلاقه عقب الحادثة التي لم تعرف دوافعها بعد. ولا يزال الجاني طليقا، بحسب جاء في البيان أن "المشتبه به لا يزال طليقا بعد إطلاق النار في ماي فير مول.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن ضابط شرطة أن 8 أشخاص نقلوا لتلقي العلاج في مستشفى "فرودرت".

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