يتحرك الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بسرعة لملء مناصب إدارته ويمكنه تعيين كبار القادة في حكومته بداية من الأسبوع المقبل.

وقال بايدن للصحافيين، الخميس، إنه قرر بالفعل من الذي سيرأس وزارة الخزانة. قد يتم الإعلان عن هذا الاختيار، إلى جانب مرشحه لوزارة الخارجية، قبل عيد الشكر، وفقًا لأشخاص مقربين من الانتقال تحدثوا إلى وكالة "أسوشييتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية.

ويمكن إصدار إعلانات مجلس الوزراء على دفعات، مع تركيز مجموعات المرشحين على مجال معين، مثل الاقتصاد أو الأمن القومي أو الصحة العامة، مرة واحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى إيصال رسالة مفادها أن بايدن عازم على التحضير للرئاسة حتى في الوقت الذي يرفض فيه الرئيس، دونالد ترمب، التنازل ويحاول تقويض نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية. ويتولى بايدن منصبه في يناير وسط أسوأ أزمة صحية عامة منذ أكثر من قرن.

قال ديفيد مارشيك، مدير مركز الانتقال الرئاسي في الشراكة غير الحزبية للخدمة العامة: "إنه تأثير كبير. وكل يوم يزداد الأمر سوءًا، مما يعني أنه قبل أسبوع، لم يكن الأمر بهذه الأهمية. هذا الأسبوع، بدأ يصبح الأمر أخطر، الأسبوع المقبل، سيكون أكبر.. كل يوم جديد تضيعه له تأثير أكبر من اليوم السابق".

مع ذلك، فإن العمل الانتقالي لبايدن يتقدم، حيث يعقد الرئيس المنتخب اجتماعات افتراضية متكررة من منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير ومكان لعقد الحفلات الموسيقية في وسط المدينة. في هذه المرحلة، يشارك بايدن بعمق في اختيار مجلس وزرائه، وهي عملية وصفها أحد الأشخاص بأنها تشبه تركيب قطع الألغاز.

ومن خلال تشكيل الفريق المكون من 15 شخصًا، يواجه بايدن مطالب من مصالح متعددة ومتضاربة، فضلاً عن الحقائق السياسية للتنقل في مجلس شيوخ منقسم تقريبا بالنصف.