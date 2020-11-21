جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، الادعاء بأنه الفائز في الانتخابات، واتهم شركات الأدوية خاصة فايزر بتعمد تأخير الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا من أجل الإضرار بإعادة انتخابه.

LIVE: President @realDonaldTrump gives remarks on delivering lower prescription drug prices https://t.co/7ake5jCbKv — The White House (@WhiteHouse) November 20, 2020

وأضاف ترمب: "قررت شركة فايزر وآخرون عدم تقييم نتائج لقاحهم، أو بعبارة أخرى عدم الخروج بلقاح إلا بعد الانتخابات مباشرة، هذا بسبب ما فعلته مع الدول الصديقة والعناصر الأخرى، وذلك بدلاً من خطتهم الأصلية لتقييم البيانات في أكتوبر.. لذلك، كانوا سيخرجون في أكتوبر لكنهم قرروا التأجيل بسبب ما أفعله، وهو أمر جيد بالنسبة لي لأنه بصراحة، هذا شيء كبير جدًا، شيء كبير جدا".

يأتي ذلك فيما حددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية العاشر من ديسمبر المقبل موعدًا لاجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح ضد كورونا من شركة فايزر وشركة بيونتك.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن وتقييم البيانات الخاصة بلقاح محتمل للفيروس ستكون مفتوحة وشفافة قدر الإمكان، مشيرة إلى أن اللجنة، المكونة من خبراء خارجيين في العلوم والصحة العامة من جميع أنحاء البلاد سيناقشون مدى سلامة وفعالية لقاح فايزر/بيونتك وفهم البيانات والمعلومات العلمية التي ستقوم إدارة الغذاء والدواء بتقييمها من أجل اتخاذ قرار بشأن السماح باستخدام لقاح للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أصيب دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأكبر بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

وقال ناطق باسم نجل الرئيس الأميركي في تصريح لشبكة "سي إن إن" CNN إن "نتيجة دونالد كانت إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتي بعدها".

وأضاف أن أعراض الإصابة لم تظهر عليه، كما أنه يتبع حاليا الإرشادات الخاصة بمرضى كوفيد-19.

وكان دونالد ترمب جونيور شغل وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكك في توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.