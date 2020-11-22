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ترمب يخسر أهم دعوى قضائية لتغيير نتائج الانتخابات

ظهر خلافٌ جديد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشارِه السابق للأمن
ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب يخسر أهم دعوى قضائية لتغيير نتائج الانتخابات

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العربية.نت، وكالات

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رفض القاضي الاتحادي الأميركي ماثيو بران السبت دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترمب، على استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا وتعد هذه الدعوى من أهم الدعاوي القضائيةالتي كان يعول عليها فريق ترمب لتغيير نتائج الانتخابات.

وقال بران إن الدعوى تضمنت "حججا قانونية واهية واتهامات قائمة على التكهنات".

فرز الاصوات في الانتخابات الأميركية في بنسلفانيا - فرانس برس
2 صور فرز الاصوات في الانتخابات الأميركية في بنسلفانيا - فرانس برس
2 صور
فرز الاصوات في الانتخابات الأميركية في بنسلفانيا - فرانس برس
فرز الاصوات في الانتخابات الأميركية في بنسلفانيا - فرانس برس
مؤيدون لجو بايدن في بنسلفانيا
مؤيدون لجو بايدن في بنسلفانيا

وأحدث هذا الحكم ضربة جديدة لجهود ترمب المتعثرة لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن حسب المعلومات غير الرسمية.

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وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.

ووفق وسائل إعلام أميركية، أيضا فإن قرار المحكمة الفيدرالية برفض الدعوى يمنع حملة ترمب من إعادة رفعها مجددا.

وفي ظل فشل حملة ترمب في معركة الطعون القضائية، قالت مصادر أميريكية إن حملة ترمب تحولت إلى استراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين في عدد من الولايات بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة، التي فاز بها بايدن.

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