بومبيو في ذكرى الاستقلال: سنواصل دعمنا لشعب لبنان

في ذكرى في الذكرى الـ 77 لاستقلال لبنان، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن بلاده ملتزمة بدعم شعب لبنان.

وقال في بيان للخارجية " بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي، أبعث بخالص التهاني إلى الشعب اللبناني الذي يحتفل بعيد استقلاله".

كما تابع "على مدى السبعة والسبعين عامًا الماضية، واجه لبنان العديد من التحديات، لكن العام الماضي كان صعباً بشكل خاص على اللبنانيين".

وخاطب الشعب اللبناني قائلاً "كن مطمئنًا، نحن ملتزمون بدعمك ، وسنواصل الوقوف إلى جانبك ".

هذا ويحيي لبنان اليوم، ذكرى الاستقلال بلا احتفالات، وسط ضبابية تحيط بجهود تأليف الحكومة بعد شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها، وتبادل الاتهامات حول العوائق التي أدت إلى عرقلة تشكيلها، وذلك منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

وأتى الانفجار في وقت يشهد لبنان منذ عام، الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث ويعيش أزمة سياسية ومعيشية خانقة، إضافة إلى أزمة الدولار.