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شارك بمفاوضات النووي.. من هو مستشار الأمن القومي لبايدن؟

جاك سوليفان (أرشيفية- فرانس برس)
جاك سوليفان (أرشيفية - فرانس برس)

شارك بمفاوضات النووي.. من هو مستشار الأمن القومي لبايدن؟

المحطة الأهم في مسيرته المهنية، بحسب ما أفادت تقارير أميركية،  كانت عمله في عهد أوباما كمستشار كبير للمحادثات التي أدت في النهاية إلى ظهور الاتفاق النووي

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دبي- العربية.نت

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بعد إعلان فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، أن تعيينات ستكشف يوم الثلاثاء، أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ أنه من المرجح تعيين جيك سوليفان، أحد أقرب مساعدي وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مستشارًا للأمن القومي، ومن المتوقع إعلان ذلك غدا.

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عمل سوليفان، البالغ من العمر 43 عامًا، مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

كما شغل منصب مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، ونائب رئيس كبير الموظفين لكلينتون.
إلى ذلك، عمل نائب مدير السياسة في حملتها التمهيدية الرئاسية لعام 2008، وعضوًا في فريق التحضير للمناظرة لحملة باراك أوباما للانتخابات العامة.

نووي إيران.. المحطة الأهم

لكن المحطة الأهم في مسيرته المهنية، بحسب ما أفادت تقارير أميركية، كانت عمله في عهد أوباما كمستشار كبير للمحادثات التي أدت في النهاية إلى ظهور الاتفاق النووي الذي عقد بين الدول الكبرى مع إيران.

فقد شارك في العديد من الاجتماعات مع ممثلين إيرانيين في وقت مبكر من العام 2012. كما عمل سابقا أستاذًا زائرًا في كلية الحقوق بجامعة ييل، قبل التدريس فيها.

سوليفان وكلينتون
سوليفان وكلينتون

أما حاليا فهو مستشار بايدن في السياسة الخارجية، ويعتبر العقل الذي يضع هذه السياسة.

في لقاء سابق في "مجلس الأطلنتيك" أكد سوليفان أهمية بناء القوة المحلية الأميركية، وشبكتها في الشراكات العالمية في مواجهة المنافسة المتزايدة مع الصين وروسيا.

وأوضح في حينه أن أحد المبادئ المركزية لنهج بايدن في السياسة الخارجية هو أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنجح في سياستها الخارجية ما لم تنجز في الداخل. كما ركز على القدر الهائل من العمل الذي يتعين إنجازه في الداخل الأميركي.

جاك سوليفان (أرشيفية- فرانس برس)
جاك سوليفان (أرشيفية- فرانس برس)

الكشف عن بعض الوزراء.. غداً

يذكر أن مساعدي الرئيس بايدن أكدوا أمس الأحد، أنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء، الثلاثاء، وأنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترمب الإقرار بالهزيمة.

إلى ذلك، قال رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض"سترون أول أعضاء يختارهم بايدن للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

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