  • مباشر
اللغة

طعن في كنيسة بكاليفورنيا.. ومقتل شخصين

عناصر من الشرطة الأميركية
عناصر من الشرطة الأميركية

طعن في كنيسة بكاليفورنيا.. ومقتل شخصين

لم تكن هناك صلاة وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظراً لبرودة الطقس

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حادث لم تتكشف كافة تفاصيله بعد، لقي شخصان حتفهما في حادث طعن ليل الأحد- الاثنين في كنيسة بكاليفورنيا، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين "بجروح خطيرة"، حسب ما ذكرت شرطة سان خوسيه وعمدة المدينة سام ليكاردو.

وقال ليكاردو في تغريدة في وقت متأخر ليلاً: "قلوبنا مع عائلات أفراد المجتمعين اللذين استسلما متأثرين بجروح طعنة في هجوم على كنيسة غريس المعمدانية بوسط المدينة"، كما أعلن أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به.

في حين أعلنت شرطة سان خوسيه على تويتر، أن رجال الأمن توجهوا إلى الكنيسة إثر ورود أخبار عن حادث طعن.

كما أوضحت أن عدة أشخاص أصيبوا وكانت إصابات بعضهم مهددة للحياة. وأضافت أنه لم تكن هناك صلاة وقت الطعن، لكن تم إحضار المشردين إلى الكنيسة نظرا لبرودة الطقس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت مرات عدة إطلاق نار في عدد من المدارس أو المطاعم، إلا أنه قلما يحدث مثل هذا الأمر داخل كنيسة.

وفي حين لم يصدر أي تأكيد رسمي حول نوعية الهجوم وما إذا كان إرهابيا، إلا أن الحادث يأتي بعد أسابيع على حادث طعن شهدته مدينة نيس الفرنسية، وأدى إلى مقتل 3، ما رسم عددا من الشكوك حول هجوم كاليفورنيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

العودة أم الطرد.. مصير العودة أم الطرد.. مصير "عروس داعش" على المحك!
طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..! طبيبة لبنانية عملت على لقاح موديرنا: شتاء صعب ولكن..!

الأكثر قراءة

تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021 تصريح محبط من الصحة العالمية: موجة ثالثة قاتلة في 2021
بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط معلومات عن طائرة نقلها الجيش الأميركي إلى الشرق الأوسط
في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر! في سوريا.. طبقة أفرزتها الحرب تعيش في كوكب آخر!
صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟ صورة مسؤول سوداني تثير التساؤلات.. ما هدف نشرها؟
يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب! يشوه الفيروس..  ضوء أخضر لعلاج ضد كورونا تناوله ترمب!

قبل أن تذهب

قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي
قمة العشرين تبحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي

اكتشف المزيد