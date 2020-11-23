هل يعين بايدن أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية؟ مصادر تكشف

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعيين أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر لم تحددها. وبحسب بلومبيرغ، من المتوقع إعلان ذلك غدا الثلاثاء.

إلى ذلك، قال حليف لبايدن طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة رويترز الإثنين إن بلينكين هو الخيار المرجح لمنصب وزير الخارجية.

في المقابل لم يصدر أي تعليق عن فريق جو بايدن الانتقالي، أو حتى بلينكين نفسه.

يشار إلى أن أنتوني بلينكين من مواليد 16 أبريل 1962، وهو خريج جامعة هارفارد. شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة من 2015 إلى 2017، ونائب مستشار الأمن القومي من 2013 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما عمل سابقاً كزميل أول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومدير الموظفين الديمقراطيين للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (2002-2008)، وعضو في الفترة الانتقالية الرئاسية لأوباما من نوفمبر 2008 إلى يناير 2009.