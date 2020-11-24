أميركا.. ولاية ميشيغان تصادق على فوز بايدن

صوت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيغان الأميركية الاثنين لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، والتي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية.

وأقر المجلس النتيجة في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت.