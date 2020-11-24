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رئيسة "الخدمات العامة": التحرك لتسليم السلطة لبايدن قراري

FILE - In this June 21, 2019 file photo, General Services Administration Administrator Emily Murphy speaks during a ribbon cutting ceremony for the Department of Homeland Security's St. Elizabeths Campus Center Building in Washington. The head of the obscure federal government agency that is holding up Joe Biden's presidential transition knew well before Election Day she might have a messy situation on her hands well. Prior to Nov. 3, GSA administrator Emily Murphy held a Zoom call with Dave Barram, 77, a man who was in her shoes 20 years earlier during the contested 2000 election between George W. Bush and Al Gore. Barram said he gave her some simple advice, “If you do the right thing, then all you have to do is live with the consequences of it.’”(AP Photo/Susan Walsh)
إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة
الانتخابات الأميركية

رئيسة "الخدمات العامة": التحرك لتسليم السلطة لبايدن قراري

"إدارة الخدمات العامة" تتيح لبايدن التمويل لبدء انتقال السلطة.. ورئيستها: لم أتعرض لضغوط بشأن جوهر أو توقيت القرار

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دبي – العربية.نت

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بعد أسابيع من المقاومة، سمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمسؤولين بالمضي قدماً في عملية انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، متيحاً لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، أمس الاثنين، بايدن بأنه يمكنه رسمياً بدء تسلّم السلطة.

وقالت إميلي ميرفي، رئيسة الإدارة في رسالة، إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.

رسالة ميرفي
2 صور رسالة ميرفي
2 صور
رسالة ميرفي
رسالة ميرفي
رسالة ميرفي
رسالة ميرفي

وأكدت ميرفي أن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى بايدن هو "قرارها وحدها" على الرغم من تغريدة للرئيس دونالد ترمب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.

وكتبت ميرفي في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وأضافت: "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به".

ميرفي عند استلامها منصبها في ديسمبر 2017
ميرفي عند استلامها منصبها في ديسمبر 2017

وكان ترمب قد كتب في تغريدة أن إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة، وهي إدارة مستقلة، وفريقها "يجب أن يقوموا بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

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وتعني هذه الخطوة أن بايدن سيحصل الآن على تمويل اتحادي ومكتب رسمي لإدارة انتقاله على مدار الشهرين المقبلين. كما يمهد الطريق أمام بايدن ونائبته كامالا هاريس لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي التي يتلقاها ترمب أيضاً.

وقال مسؤولان بإدارة ترمب لوكالة "رويترز" إن فرق المراجعة بإدارة بايدن بإمكانهم البدء في التواصل مع إدارة ترمب في أقرب وقت، اليوم الثلاثاء.

كما جاء في بيان صادر عن فريق بايدن أن اجتماعات ستبدأ مع مسؤولين اتحاديين بشأن طريقة تعامل واشنطن مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب بحث قضايا الأمن القومي.

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