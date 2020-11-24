  • مباشر
اللغة

بايدن: مصمم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

جو بايدن

بايدن: مصمم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

الرئيس الأميركي المنتخب يشير خلال اتصال مع عاهل الأردن إلى أنه يتطلع للعمل عن كثب مع الملك عبد الله بشأن المصالح العديدة التي تشترك فيها بلداهما

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، خلال اتصال مع عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الاثنين، عن تصميمه الشخصي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعبّر بايدن عن تقديره لدور الأردن القيّم في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الإقليميين.

آتياً لعقد اجتماع.. العراق يعتقل داعشياً بمطار بغداد العراق آتياً لعقد اجتماع.. العراق يعتقل داعشياً بمطار بغداد

كما أشار إلى أنه يتطلع للعمل عن كثب مع الملك عبد الله بشأن المصالح العديدة التي تشترك فيها بلداهما، بما في ذلك احتواء كوفد-19 ومكافحة تغير المناخ ومكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية الأخرى، ودعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يذكر أن إدارة الخدمات العامة الأميركية كانت أعلنت، الاثنين، جو بايدن الفائز بالانتخابات، مؤكدة أنها تسمح ببدء العملية الانتقالية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن أنه بإمكانه البدء رسمياً بنقل السلطة.

إلى ذلك أوضح المسؤول في فريق بايدن، يوهانس أبراهام، في بيان أن "مديرة وكالة الخدمات العامة أكدت أن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، مما يوفر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
"مخيم ولا أغرب" في لبنان.. يأوي لاجئات أرامل فقط!
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟ ليست حمل العقوبات.. هل حان وقت تغيير النهج التركي؟
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد