بايدن: مصمم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأردن

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، خلال اتصال مع عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الاثنين، عن تصميمه الشخصي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وعبّر بايدن عن تقديره لدور الأردن القيّم في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الإقليميين.

كما أشار إلى أنه يتطلع للعمل عن كثب مع الملك عبد الله بشأن المصالح العديدة التي تشترك فيها بلداهما، بما في ذلك احتواء كوفد-19 ومكافحة تغير المناخ ومكافحة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية الأخرى، ودعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يذكر أن إدارة الخدمات العامة الأميركية كانت أعلنت، الاثنين، جو بايدن الفائز بالانتخابات، مؤكدة أنها تسمح ببدء العملية الانتقالية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن أنه بإمكانه البدء رسمياً بنقل السلطة.

إلى ذلك أوضح المسؤول في فريق بايدن، يوهانس أبراهام، في بيان أن "مديرة وكالة الخدمات العامة أكدت أن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، مما يوفر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".