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بومبيو: نعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال

US Secretary of State Mike Pompeo and Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah (L) speak to the media prior to meeting at the State Department in Washington, DC on November 24, 2020.
مع المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية الأميركي والكويتي
ميليشيات إيران

بومبيو: نعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال

وزير خارجية الكويت: نعمل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.. وممتنون للالتزام الأميركي بأمن المنطقة

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دبي – العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أن واشنطن تواصل الضغط على النظام الإيراني "لحرمانه من الأسلحة والأموال".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح بعد جلسة مباحثات في واشنطن، قال بومبيو: "لدينا علاقات قوية وتاريخية مع الكويت".

من جهة أخرى، اعتبر بومبيو أن "جائحة كورونا عرقلت حركة التجارة حول العالم"، وأن "الحزب الشيوعي في الصين فشل في تحذير العالم من الجائحة".

من جهته، قال وزير خارجية الكويت: "نعمل مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب"، معرباً عن امتنان الكويت "للالتزام الأميركي بأمن المنطقة".

ورأى الشيخ أحمد ناصر أن "المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن مهم".

بومبيو في الكويت في مارس 2019 خلال انعقاد جلسات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين
بومبيو في الكويت في مارس 2019 خلال انعقاد جلسات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين
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والتقى اليوم الشيخ أحمد الناصر مع نظيره الأميركي في واشنطن لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه خلال الأسبوعين الماضيين في مجموعات العمل الافتراضية، التي استضافها الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأميركي الرابع.

وعقد، أمس، مسؤولون أميركيون وكويتيون رفيعو المستوى، مجموعة عمل ثنائية افتراضية للحوار الاستراتيجي الأميركي ـ الكويتي لبحث التعاون الثنائي بخصوص الدفاع عن الكويت واستقرار المنطقة.

وترأس تلك المجموعة كل من معاون رئيس الأركان الكويتي لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري ونائبة مساعد وزير الدفاع الأميركية للشرق الأوسط سيمون ليدين، بمشاركة هيئة الأركان المشتركة الأميركية والجيش الكويتي.

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