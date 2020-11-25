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بايدن يحصل الاثنين المقبل على أول تقرير استخباراتي

WILMINGTON, DE - NOVEMBER 24: President-elect Joe Biden introduces key foreign policy and national security nominees and appointments at the Queen Theatre on November 24, 2020 in Wilmington, Delaware. As President-elect Biden waits to be approved for official national security briefings, the names of top members of his national security team are being announced to the public. Calls continue for President Trump to concede the election and let the transition proceed without further delay. Mark Makela/Getty Images/AFP
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يحصل الاثنين المقبل على أول تقرير استخباراتي

بايدن: نستعد للعمل على السيطرة على كورونا.. التحدي الذي نواجهه بسبب الفيروس هائل ونحتاج لقرارات جريئة

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دبي – العربية.نت

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قال فريق جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي المنتخب سيحصل على أول تقرير استخباراتي الاثنين المقبل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فتح الباب عبر تغريدة مساء الاثنين أخيراً لعملية الانتقال إلى رئاسة بايدن.

وقالت مستشارة بايدن لإدارة الانتقال، جين ساكي، إن بايدن سيتلقى الاثنين أول بيان رئاسي يومي له، وهو بيان موجز يتناول الاستخبارات الأكثر حساسية، ويقدم لأبرز المسؤولين الأميركيين.

كان بايدن قد منع من تلقي البيانات الاستخباراتية، كما منع فريقه من الاتصال بنظرائه في إدارة ترمب قبل إعلان إدارة الخدمات العامة بدء المرحلة الانتقالية لترفع تلك العقبات عن التعاون بين الفريقين.

من جهتها قالت مستشارة الانتقال، كيت بيدينغفيلد، إن فريق بايدن سيبدأ تلقي البيانات الموجزة اليومية مع فريق ترمب بشأن توزيع اللقاح والفحوص وسلاسل إمدادات معدات الوقاية الشخصية بدءاً من الأربعاء.

وأضافت أن الفريق على اتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي ومسؤولي وزارة العدل بشأن تنسيق إجراء بحث سريع لخلفيات كبار موظفي البيت الأبيض الذين ينوي بايدن تعيينهم.

يذكر أن الضوء الأخضر الذي منحه ترمب لبدء المرحلة الانتقالية يحرر الأموال لفريق بايدن ويفتح أمامه باب إدارة ترمب لبدء التنسيق حول الموضوعات الساخنة، مثل الأمن القومي وحملة التطعيم المقبلة ضد كوفيد-19.

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2 صور أليخاندرو مايوركاس الذي اختاره بادين رئيساً للأمن الداخلي
2 صور
أليخاندرو مايوركاس الذي اختاره بادين رئيساً للأمن الداخلي
أليخاندرو مايوركاس الذي اختاره بادين رئيساً للأمن الداخلي
أفريل هينز التي سيعينها بايدن على رأس أجهزة الاستخبارات
أفريل هينز التي سيعينها بايدن على رأس أجهزة الاستخبارات

كذلك سيتمكن جو بايدن أخيراً من الوصول إلى المعلومات المصنفة سرية في مجال الدفاع، على ما قال الرئيس المنتخب في مقابلة مع "أن. بي. سي". الثلاثاء، مضيفاً أن العملية الانتقالية "بدأت بالفعل. لم يسجل أي استياء حتى الآن ولا أتوقع أن يسجل" لاحقاً.

كما كان مسؤولون في وزارات الدفاع والخارجية والصحة في إدارة ترمب قد أعربوا عن نيتهم التعاون اليوم مع فريق بايدن.

في هذا السياق، كتب بايدن في تغريدة أن "التحدي الذي نواجهه بسبب كورونا هائل ونحتاج لقرارات جريئة"، مؤكداً استعداده وإدارته المقبلة "للعمل على السيطرة على فيروس كورونا".

وكان بايدن قد وعد بأن يجعل من مكافحة الجائحة أولوية قصوى فور توليه المنصب في 20 يناير.

بادين خلال إعلانه في 9 نوفمير عن تشكيل فريق من الخبراء لوضع خطة للتصدي لكورونا
بادين خلال إعلانه في 9 نوفمير عن تشكيل فريق من الخبراء لوضع خطة للتصدي لكورونا
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ومن المقرر أن يلقي بايدن خطاباً، اليوم الأربعاء، يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين خلال تفاقم الجائحة والتركيز على التضحيات التي يقوم بها الأميركيون خلال موسم العطلات، مع مناشدة المسؤولين في أنحاء البلاد لهم بتجنب التجمعات التي قد تساهم في انتشار المرض.

وأمس الثلاثاء قال بايدن، الذي يعتزم قضاء عيد الشكر في مسقط رأسه في ديلاوير مع عدد قليل من أفراد أسرته، إن فريقه تمكن من التنسيق مع إدارة ترمب بشأن الجائحة وخطط توزيع اللقاحات وملفات الأمن القومي منذ أن حصل على الضوء الأخضر يوم الاثنين لعملية الانتقال الرسمية.

كما منح البيت الأبيض الموافقة على بدء إطلاع بايدن على الإفادات اليومية التي يتلقاها الرئيس من المخابرات.

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