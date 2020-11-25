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رئيس الصين يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية

بايدن وتشي - أرشيفية
أميركا و الصين

رئيس الصين يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية

وكانت الصين أوضحت سبب تأخرها بالتهنئة، قائلة إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية

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دبي - العربية.نت

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هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، معربا عن أمله في "تعاون ثنائي يفوز فيه الطرفان" وسط خلافات حول التجارة والتكنولوجيا والأمن.

الصين هي آخر قوة كبرى تهنئ بايدن. ولم يرد تفسير لهذا التأجيل، إلا أن بعض المعلقين يشيرون إلى أن بكين ربما أرادت تجنب مزيد من التوتر في العلاقات مع إدارة الرئيس، دونالد ترمب، الذي لم يقر بالهزيمة.

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وفي رسالة التهنئة، أبلغ شي بايدن بأن "العلاقات الصحية والمستقرة هي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي"، وفق بيان حملته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وأضاف "نتمنى أن يحتفظ الجانبان بروح عدم الصراع وعدم المواجهة، وبالاحترام المتبادل، والتعاون الذي يفوز فيه الطرفان. وأن يركزا على التعاون ونبذ الخلافات والترويج لنمو صحي ومستقر للعلاقات الصينية - الأميركية".

وبعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قدمت وزارة الخارجية الصينية، التهاني إلى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس على فوزهما في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة يومية "نحترم اختيار الشعب الأميركي، ونهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس".

وكانت الصين أوضحت سبب تأخرها بالتهنئة، قائلة إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأميركية لاحقا عند ثبوت النتائج. وقال المتحدث باسم الخارجية في حينه إن "السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، لكننا نفهم أن نتيجة الانتخابات الأميركية سيجري إقرارها وفقا للقانون والإجراءات الأميركية لاحقا".

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