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البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات اليومية

المخابرات الأميركية
المخابرات الأميركية
الانتخابات الأميركية

البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير المخابرات اليومية

بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض وافق على إطلاع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن في حال فوزه، على تقارير المخابرات السرية اليومية التي ترفع للرئيس.

ويعني القرار أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية.

وأتى تصريح المسؤول بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، عقد أول اجتماع مع فريق بايدن لتسهيل العملية الانتقالية.

كما أعلنت الوزارة بدء التنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن ومده بالإحاطات الاستخباراتية والمعلومات حول أنشطة وزارة الدفاع وخططها.

عملية انتقال السلطة

وبعد أسابيع من المقاومة، سمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمسؤولين بالمضي قدماً في عملية انتقال السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، متيحاً لمنافسه الديمقراطي التمويل والإفادات رغم تعهده بمواصلة الجهود للطعن على نتائج الانتخابات.

إميلي ميرفي
إميلي ميرفي

وأبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، أمس الاثنين، بايدن بأنه يمكنه رسمياً بدء تسلّم السلطة.

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وقالت إميلي ميرفي، رئيسة الإدارة في رسالة، إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.

وأكدت ميرفي أن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى بايدن هو "قرارها وحدها" على الرغم من تغريدة للرئيس دونالد ترمب قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.

وكتبت ميرفي في رسالة: "أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي".

وأضافت: "لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذين يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به".

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