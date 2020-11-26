الخارجية الأميركية لموظفيها: الانتقال لإدارة بايدن بدأ

كشفت رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني، أن وزارة الخارجية الأميركية أخطرت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، بحسب ما كشفته وكالة "رويترز".

وجاءت التوجيهات التي أُرسلت، الأربعاء، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن يوم الاثنين بأن بإمكانه بدء عملية التسلم رسمياً.

فريق مخصص

كما قالت الرسالة "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت أن فريقا "مخصصا" سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي.

تقديم الدعم فوراً

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سو غو، في بيان، إن الوزارة تلقت مساء الاثنين، اتصالا من فريق الرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس، وإن الوزارة ستبدأ على الفور بتقديم الدعم للفريق بما يتوافق مع النظام الأساسي.

كما كان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب سمح للمسؤولين بالمضي قدما في عملية انتقال السلطة لبايدن.

إلى ذلك، أبلغت إدارة الخدمات العامة، الاثنين، وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية، بايدن أنه يمكنه رسميا بدء تسلم السلطة.

من جانبها، قالت رئيسة الإدارة، إميلي ميرفي، في رسالة، إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.