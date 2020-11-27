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الأمن القومي الأميركي: ميليشيا الحوثي تريد تمزيق اليمن

عنصر من ميليشيا الحوثي وسط صنعاء - أرشيفية من فرانس برس

الأمن القومي الأميركي: ميليشيا الحوثي تريد تمزيق اليمن

أوضح أن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات الحوثيين هذا الأسبوع على أهداف مدنية في السعودية.

وقال: "الحوثيون يريدون تمزيق اليمن وليس توحيده".

التحالف: مليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري بدعم إيراني السعودية التحالف: مليشيات الحوثي تهدد الأمن البحري بدعم إيراني

كما أوضح أن تجاهل الحوثيين لدعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والحوار يزعزع استقرار المنطقة ويضر بشعب اليمن.

اعتداء إرهابي

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الطاقة السعودية كان صرح، مساء الاثنين، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، ولم تحدث جراء الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

كما أعلن التحالف أنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية في الاعتداء على محطة توزيع لأرامكو، موضحاً أن الأدلة أثبتت تورط النظام الإيراني في هجمات الحوثيين الإرهابية على المنشآت النفطية.

وقال التحالف: "إيران زودت الميليشيات الحوثية بأسلحة نوعية من طراز كروز ومسيرات مفخخة. نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

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